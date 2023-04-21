2023/04/21 | 17:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FPw4djzvKAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في أول أيام عيد الفطر المبارك ..سعر كيلو القيمر في بغداد 40 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في أول أيام عيد الفطر المبارك ..سعر كيلو القيمر في بغداد 40 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).