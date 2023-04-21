اعتدوا على كوادر طبية.. القبض على خمسة متهمين في البصرة

2023/04/21 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، عن اعتقال خمسة متهمين اعتدوا على الكوادر الطبية في مستشفى القرنة ومفرزة الحماية في محافظة البصرة.

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