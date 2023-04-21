"الضحية أصبح مذنبا".. رفض الاستئناف ضد قرار إيقاف لوكاكو بعد تعرضه لهتافات عنصرية

2023/04/21 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه سيلعب بدون مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكاو في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بعد فشل الاستئناف المقدم على البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب في مباراة الذهاب، وفقا لبيان صدر عن النادي.

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