2023/04/21 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت في مدينة زيورخ السويسرية، اليوم الجمعة، قرعة كأس العالم للشباب.وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني العراقي ضمن المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم للشباب والتي تضم أيضا إنجلترا والاورغواي.وكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب العراق يقع ضمن المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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