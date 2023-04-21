روسيا: حظر الصادرات إلى موسكو قد يزيد الأزمات في العالم

2023/04/21 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا، والذي قد تناقشه دول مجموعة السبع، سيضر بالاقتصاد العالمي، وقد يؤدي ذلك […]

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