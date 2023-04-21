وزير الصحة السوداني يكشف للحرة تأثير المعارك على القطاع الطبي

2023/04/21 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بلغت قرابة 60 قتيلا، الجمعة، في وقت تضاربت فيه الانباء بشأن العدد الإجمالي للضحايا منذ اندلاع الصراع الأسبوع الماضي.

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