2023/04/21 | 17:59 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: بوتين بحث مع بن سلمان استقرار أسواق النفط في إطار أوبك+) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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