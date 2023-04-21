روسيا: بوتين بحث مع بن سلمان استقرار أسواق النفط في إطار أوبك+

2023/04/21 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش...

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