2023/04/21 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، المباشرة بفتح أبوابه لاستكمال توزيع رواتب...

ظهرت المقالة الرافدين يباشر باستكمال توزيع رواتب الموظفين خلال ايام العيد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يباشر باستكمال توزيع رواتب الموظفين خلال ايام العيد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يباشر باستكمال توزيع رواتب الموظفين خلال ايام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).