التنمّر يطيح نائب رئيس الحكومة البريطانية

2023/04/21 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب مغادرا 10 داونينغ ستريت بوسط لندن في 18 نيسان/أبريل 2023 © ا ف ب/ارشيف دانيال ليل لندن (أ ف ب) – أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته الجمعة بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي كان […]

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