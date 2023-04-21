بطولة إيطاليا: نابولي لتعويض خيبة الخروج الأوروبي من بوابة يوفنتوس

2023/04/21 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخيبة بادية على لاعبي نابولي بعد الخروج من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان على ملعب دييغو مارادونا في نابولي في 18 نيسان/أبريل 2023 © ا ف ب أندرياس سولارو ميلانو (أ ف ب) – سيحاول نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم تجاهل خيبة الأمل من خروجه من دوري أبطال أوروبا وذلك […]

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