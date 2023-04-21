العراق.. التجار يشكون ضعف الإقبال رغم حلول عيد الفطر

2023/04/21 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم حلول عيد الفطر، إلا أن أسواقا كبيرة في العاصمة العراقية بغداد ظلت تشهد إقبالا ضعيفا في حركة البيع والشراء، وفق تجار ومواطنين.ويؤكد مواطنون من ذوي الدخل المحدود وأصحاب محال تجارية، أن السلع متوفرة بأنواعها في الأسواق المحلية، غير أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يحول دون الشراء، وذلك بسبب زيادة قيمة الدولار الأميركي […]

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التجار يشكون ضعف الإقبال رغم حلول عيد الفطر أولاً على ايرث نيوز.

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