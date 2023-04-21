2023/04/21 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد مسؤول أوروبي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي ستعتمد الاثنين المقبل الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في ذلك البلد.وقال المسؤول للصحفيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اوربا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب “حقوق الإنسان” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوربا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب “حقوق الإنسان”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوربا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب “حقوق الإنسان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).