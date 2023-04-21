2023/04/21 | 18:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5xigh5YMsxs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نداء عاجل من خطيب الكوفة يدعو للوقوف مع الصدر: دعم قائد الاصلاح يقود للنصر | اخبار السادسة 2023/4/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نداء عاجل من خطيب الكوفة يدعو للوقوف مع الصدر: دعم قائد الاصلاح يقود للنصر | اخبار السادسة 2023/4/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).