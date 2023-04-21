في 72 ساعة.. 30 مصابا بحوادث سير في ديالى ونداء للأهالي

2023/04/21 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، تسجيل حصيلة دامية لحوادث السير خلال الساعات الـ72 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان دائرته "سجلت نحو 30 مصابا بحوادث سير خلال الساعات الـ72 الماضية في حصيلة مثيرة للقلق شكلت ضغطا قويا على ردهات الطوارئ خاصة في بعقوبة التي استقلبت اكثر من 70% من المصابين".

واضاف، ان "أغلب الحوادث حصلت بسبب الاتصال اثناء القيادة او عدم الانتباه "لافتا الى "ضرورة التقيد بالأنظمة ولتعليمات المرورية".

ووجه مدير اعلام صحة ديالى نداءً للاهالي مع حلول عيد الفطر المبارك بضرورة عدم السرعة لتفادي حوادث مؤسفة خلال أيام العيد".

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 14 آذار الماضي عن أرقام جديدة ومفزعة لضحايا الحوادث المرورية في عموم مدن البلاد، مؤكدة تسجيل أكثر من 11 ألف حادث أودت بحياة 3021 شخصا خلال العام الماضي 2022.

وتعتبر مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف.

ويعزو مراقبون ذلك إلى تهالك الطرق وقدمها وفقر علامات التحذير، إضافة إلى عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة على الطرق الخارجية.

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