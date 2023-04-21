2023/04/21 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوقعت نتائج قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، المنتخب العراقي في مجموعة مثيرة، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة الخامسة، سيلاقي العراق كلا من الأورغواي، إنجلترا، تونس".

وكان وفد منتخب الشباب العراقي غادر، فجر الثلاثاء بغداد للدخولِ في معسكر تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 18 نيسان ولغاية 4 من الشهر المقبل، استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع انطلاقها في 20 أيار/ مايو المقبل في الارجنتين.

وبلغ منتخبنا دون 20 عاماً نهائيات مونديال الشباب بصفته وصيفاً لبطل كاس اسيا التي اقيمت الشهر الماضي في اوزبكستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس العالم للشباب مجموعة العراق الخامسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس العالم للشباب مجموعة العراق الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).