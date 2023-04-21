مونديال تحت 20 عاما: مجموعة نارية لممثلي العرب العراق وتونس

2023/04/21 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20

عاما التي سحبت الجمعة في بوينس آيرس

ممثلي العرب العراق وتونس في مجموعة

واحدة الى جانب الاوروغواي وانجلترا.

ووقعت الارجنتين الدولة المضيفة التي

حلت بدلا من ماليزيا

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