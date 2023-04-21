حارس مرمى عراقي يتعرض للإغماء

2023/04/21 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

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تعرض علي عبادي، حارس مرمى فريق

الكهرباء الأول لكرة القدم، إلى

الإغماء عقب مباراة فريقه أمام ضيفه

فريق نفط البصرة، ضمن منافسات الجولة 24

من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم،

التي انتهت بالتعادل 2-

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