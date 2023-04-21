الشرطة المجتمعية تنشر مفارزها وتوجه إرشادات للمحتفلين بالعيد

2023/04/21 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إرشادات للمواطنين المحتفلين بالعيد، وفيما حددت معالم خطتها الخاصة بالمناسبة، أكدت نشر مفارزها في مناطق التجمعات البشرية.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية، للوكالة الرسمية إن “الشرطة المجتمعية باشرت بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية الأخرى وضمن الخطة المتكاملة لوزارة الداخلية”.وأضاف عطية، أن” الشرطة المجتمعية نشرت مفارزها في مدن الألعاب والحدائق العامة والمطاعم والمولات ومناطق تجمعات المواطنين من أجل التوعية والتثقيف، ووجهت إرشادات لمنع حالات التحرش التي قد تحصل، وتثقيف وتوعية الأطفال وأولياء الأمور بالابتعاد عن شراء الألعاب النارية والألعاب التي تكون على شكل أسلحة البعض منها معدنية، لما لها من آثار سلبية وتنمية ثقافة العنف لدى الأطفال، وأيضاً مخاطر صحية”.ولفت إلى، أنه” في كل عام عند حلول العيد تمتلئ المستشفيات بمصابين من الأطفال في منطقة العين ومناطق أخرى من أجسامهم”، مؤكداً، أنه” تم تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، والخطة بدأت من اليوم، وتستمر لفترة عطلة العيد، وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية”.وأكد، أن” من يقوم بالتحرش سيتم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن وإقامة دعوى قضائية عليه، وبحسب أحكام قانون العقوبات العراقي يتم حكمه بالسجن ثلاثة أشهر”، موضحاً، أن” هذا الأمر هو حق شخصي ولا بد أن يكون هناك مدع للحق الشخصي ويقدم شكوى، لاسيما أن القضاء متشدد بهذا الموضوع”.وأشار إلى، أنه” تم إلقاء القبض على عدد من الشباب، وصدرت بحقهم أحكام”، ناصحاً الشباب بـ”الابتعاد عن هذه الظاهرة السلبية التي لا تليق بالمجتمع العراقي وقيمه وتقاليده”.

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