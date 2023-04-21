2023/04/21 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، الجمعة، انطلاىق خطة عيد الفطر الامنية بمشاركة 10 الاف منتسب.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” خطة عيد الفطر الامنية في ديالى انطلقت في عموم المدن والقصبات دون استثناء بمشاركة 10 الاف منتسب سياخذون على عاتقهم تطبيق محاور الخطة التي اعدت مبكرا من قبل قيادة الشرطة”.

واضاف،ان” الخطة ستركز على 5 اهداف مهمة هي المراقد ودور العبادة والمتنزهات والمناطق السياحة والطرق الخارجية مع الاسواق لافتا الى ان جهد استخباري ساند سيشارك في دعم الجهد الميداني بشكل مباشر”.

واشار الى ان” خطة عيد الفطر الامنية ستدار من قبل غرفة عمليات بشكل مباشر من اجل اصدار الاوامر والتنسيق بين التشكيلات الامنية”.

وتعتمد الاجهزة الامنية على خطط واسعة من اجل حماية المناسبات والاحتفالات ومنها الاعياد لتفادي اي خروقات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعلن انطلاق خطة عيد الفطر الامنية بمشاركة 10 الاف منتسب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعلن انطلاق خطة عيد الفطر الامنية بمشاركة 10 الاف منتسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).