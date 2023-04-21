موسكو تقر بقصف مدينة روسية بالخطأ

2023/04/21 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الجيش الروسي بأن إحدى طائراته الحربية استهدفت عن طريق الخطأ موقعا في مدينة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية مما تسبب في حصول انفجار قوي وإصابة مدنيين اثنين وإخافة السكان المحليين.

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