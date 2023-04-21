"بسبب التنمر".. استقالة نائب رئيس وزراء بريطانيا.. وسوناك يعترف بوجود "أوجه قصور" في التحقيق

2023/04/21 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوجود "أوجه قصور" في تعامل الحكومة مع التحقيق في اتهامات التنمر المزعومة ضد نائب رئيس الوزراء وزير العدل السابق دومينيك راب، في رسالة نُشرت، الجمعة، بعد استقالة راب.

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