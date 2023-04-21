الكهرباء: العراق يستورد يومياً 30-40 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني 

2023/04/21 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوصت وزارة الكهرباء، الجمعة، باستثمار حقول المنصورية في ديالى وعكاز في الأنبار الغازية لاستثمار انتاجهما في توليد الطاقة دعماً للمنظومة الوطنية.

وقال مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى علي أحمد لوكالة الأنباء الرسمية، إن "محطة المنصورية للكهربائية الغازية في ديالى تم تركيبها ونصبها وتشغيلها لاستهلاك الغاز المستكشف في حقل المنصورية الغازي الذي يقدر إنتاجه بحدود 300 مقمق، ولكن توقف الإنتاج بسبب عصابات داعش الإرهابية ومن الممكن إعادتها للعمل بعمليات تأهيل جديدة كأن تكون عبر جولات تراخيص".

وأضاف، أن "الغاز الوطني في العراق أغلبه غاز مصاحب لعمليات استخراج النفط وما ينتج حاليا من الغاز لا يكفي لتشغيل المحطات في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ولا بد من الاستيراد وبالمقابل الحكومة أجرت تعاقدات لاستثمار الغاز المصاحب لتأمين الحاجة المحلية وتقليل الحاجة للاستيراد".

وتابع إلى أن "هنالك حقولا توقفت عن العمل بفعل عصابات داعش الإرهابية كحقل عكاز في محافظة الأنبار والذي من الممكن أن يؤمن مع اكتشافات أخرى ضمن الرقعة الجغرافية إنتاج 450 مقمق يوميا بعد استثماره وإعادة تأهيله وهذه الكمية تؤمن توليد 1300 ميغاواط يوميا من الطاقة".

ولفت إلى أنه "هنالك وحدات تم تركيبها على خط حقل عكاز هي حقل عكاز ومحطة الأنبار المركبة التي تتألف من 4 وحدات ومن الممكن أن ترتفع إلى 8 وحدات بعد استثمار حقول الغاز الحر المتبقية في حقل عكاز".

وتابع أن "العراق يستورد يوميا في الوقت الحالي ما بين 30-40 مليونا م3 من الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الغازية الوسط والجنوب واستثماراته الحالية في الحقول النفطية في حقول عكاز والمنصورية لوقف حرق الغاز المصاحب من الممكن أن تؤمن كميات كبيرة للحاجة المحلية".

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