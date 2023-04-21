2023/04/21 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VhEMxJsmAt0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء عيد الفطر في البصرة مع خالد السلامة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء عيد الفطر في البصرة مع خالد السلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).