ظهور هلال شهر شوال بشكل واضح في العراق (صورة)

2023/04/21 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رصد عدد من المواطنين هلال شهر شوال، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وحصلت "بغداد اليوم"، على صورة تظهر هلال شهر شوال بشكل واضح، والذي تم رصده في قضاء سوق الشيوخ في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

ويعد يوم غد السبت، اول ايام عيد الفطر للمراجع والمدارس الفقهية التي تتبنى رؤية الهلال بالعين المجردة، وتعدد أو وحدة الافق.

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