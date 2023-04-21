2023/04/21 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، ان مفارز الاستخبارات والأمن، فككت شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة، ينفذها مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، إذ تمكنت مفارزها الميدانية من تفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وإلقاء القبض على اثنين منهم، بينهم امرأة وسط بغداد، كانا يرومان بيع (حدث) مقابل مبلغ من المال".

ونوهت الدفاع الى ان العملية "جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض وفق المادة (٢٤٠) بحق المتهمين من قانون العقوبات، فيما جرى تسليمهما أصوليا إلى الجهات المختصة".

ومن جهة أخرى "ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ذاتها القبض على (١٥) مخالفاً لشروط الإقامة، دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية وهم من جنسيات أجنبية، ووذلك خلال تواجدهم في منطقة البتاوين ببغداد، إذ أحيلوا إلى مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم" وفقاً للبيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تروم بيع حدث.. الاستخبارات تطيح بشبكة للاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تروم بيع حدث.. الاستخبارات تطيح بشبكة للاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).