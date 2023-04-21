مستشار رئيس الوزراء: نزول السعر الموازي للدولار الى الرسمي قريباً جداً

2023/04/21 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازي للسعر الرسمي.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتوقع قريباً جداً ان يقترب سعر صرف الدولار الموازي الى السعر الرسمي مع استمرار التحويل الخارجي خصوصا وان المصارف الاهلية جميعها ألتزمت بالتحويلات وسيطرة الحكومة الالكترونية على هذه التحويلات الخارجية”.

وبين ان “جميع هذه الامور ستؤدي الى نزول سعر صرف الدولار الموازي الى السعر الرسمي”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام المحلية قبل يومين ان :”التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية”.

وأضاف السوداني، ان “سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي والبالغ 1320 ديناراً” مؤكدا ان “الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته ولدينا ثقة كبيرة بالدينار العراقي”.

وأكد ان “أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً”.

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