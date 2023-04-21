الاسدي مهنئا بعيد الفطر: نعمل معاً نحو مستقبل آمن ومزدهر

2023/04/21 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، العراقيين بعيد الفطر المبارك، مشددا على العمل معا نحو مستقبل آمن ومزدهر لتحقيق الاستقرار.وادناه نص التهنئة:

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