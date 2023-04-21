بعد فرضها عقوبات على مسؤولين روس.. ميدفيديف: بريطانيا كانت وستظل عدونا الأزلي

2023/04/21 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بعد أن فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على قاضٍ روسي وشخصين آخرين، تقول إنهم على صلة باعتقال الناقد للكرملين، المسجون فلاديمير كارا مورزا.

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