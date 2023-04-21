الهجرة الدولية تعلن مقتل أحد افرادها في السودان

2023/04/21 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، مقتل أحد موظفيها في مدينة الأُبيّض بجنوب السودان، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.وقال رئيس المنظمة أنتونيو فيتورينو في بيان: “بقلب حزين أؤكد […]

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