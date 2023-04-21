2023/04/21 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بنقل ضابط كبير بأمر من وزير الدفاع لأسباب تتعلق بالجنود.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه “بسبب سوء المنام وارزاق المقاتلين وعلى خلفية زيارة وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب “أرزق الجنود”..



وزير الدفاع ينقل ضابطاً ويكلف بديلاً عنه المركز الخبري الوطني.

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