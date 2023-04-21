"لن أدفع".. إيلون ماسك يزيل علامة التوثيق الزرقاء وسط اعتراض نجوم عالميين

2023/04/21 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت منصة تويتر المملوكة لإيلون ماسك في إزالة علامات التوثيق الزرقاء من الحسابات التي لا تدفع الرسوم الشهرية لخدمة "تويتر بلو".

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