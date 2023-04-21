الجيش العراقي يعتقل باكستانيين على الحدود مع إيران

2023/04/21 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قوات الحدود العراقية

اليوم الجمعة، القبض على اثني عشر

متسللا أجنبيا حاولوا عبور الحدود في

محافظة واسط قادمين من إيران.

وأشار إعلام القيادة في بيان، أنه "من

خلال الرصد الميداني المتواصل ل

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