اول صورة لهلال العيد.. وكالة نون الخبرية ترصد هلال شهر شوال في العراق

2023/04/21 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية هلال شهر

شوال، في محافظة ميسان جنوب شرقي

العراق.

واظهرت الصورة هلال شهر شوال بشكل

واضح، والذي تم رصده في مدينة العمارة

مركز محافظة ميسان.

واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى

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