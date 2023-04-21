2023/04/21 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZK4E_Ug2frM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئاسات الثلاث تهنئ بعيد الفطر المبارك وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئاسات الثلاث تهنئ بعيد الفطر المبارك وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).