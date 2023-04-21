شرطة البصرة: إزالة دار تجاوز المغتصب قانوني وإجراء مماثل لدور المجرمين

2023/04/21 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة شرطة البصرة على قانونية هدم منزل المتهم بجريمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة البصرة القديمة.

وقال الناطق الاعلامي لقيادة الشرطة في تصريح صحفي، ان :"هدم دار المجرم الذي قام باغتصاب الطفلة وقتلها كان قرارا قانونيا وفقا للتشريع 154 سنة 2001".

واضاف ان "الخطة المعدة بعد عطلة عيد الفطر بقيادة رئيس اللجنة الأمنية وقيادة شرطة البصرة، إزالة كل دور التجاوز المؤجرة من قبل أشخاص مستولين عليها وكذلك أزالة الدور المتجاوز عليها التي ثبت على اصحابها ملفات جنائية وتهم قتل ومخدرات وسرقات".

وأشار الى ان "هناك تعاونا بين الادلة الجنائية والتسجيل الجنائي في هذا الملف".

وكانت لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة، أزالت أمس الخميس منزل المتهم بجريمة اغتصاب وقتل طفلة رفقة منازل متجاوزة مجاورة له في منطقة البصرة القديمة، بأمر من المحافظ أسعد العيداني.

وهزت جريمة مروعة البصرة، بعد خطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، واغتصابها والتنكيل بجثتها قبل رميها في حاوية النفايات في 13 نيسان الجاري، فيما ألقت شرطة المحافظة، القبض على مغتصب وقاتل الطفلة.

وألتقت كاميرات المراقبة في أحد أحياء منطقة المشراق في البصرة لحظة خروج الفتاة إلى الشارع فيما بدا الجاني يمشي قربها، ما مكن الشرطة من القبض على المشتبه فيه خلال ساعات.

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