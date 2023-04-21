تكليف امر جديد للواء المشاة ٢٥ بالجيش العراقي

2023/04/21 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأفاد مصدر عسكري، بتكليف آمر جديد للواء المشاة ٢٥ بالجيش العراقي..



يتبع

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