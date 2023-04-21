العراق : اعتقال متسللين باكستانيين عبر حدود ايران

2023/04/21 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية يوم الجمعة، القبض على اثني عشر متسللا أجنبيا حاولوا عبور الحدود من جهة محافظة واسط قادمين من إيران.وذكر بيان صادر عن إعلام قيادة الحدود في بيان، أنه “من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على […]

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