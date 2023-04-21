تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وضبط عدد من المخالفين لشروط الإقامة في بغداد

2023/04/21 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وضبط (١٥) مخالفًا لشروط الاقامة من جنسيات اجنبية في بغداد.

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