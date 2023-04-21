محافظ ذي قار يضع حجر الأساس لمشروعين في الفجر والغراف 

2023/04/21 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ومدير صندوق الإعمار محمد جواد الزيدي ومدير صحة المحافظة، حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى سعة 20 سريراً في قضاء الفجر.

وقال الغزي خلال وضع حجر الأساس، بحسب بيان لمكتبه، "لقد وضعنا حجر الأساس بعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة من أجل انجاز هذا المستشفى لأهالي القضاء".

وأضاف، أن "ذلك يأتي استكمالاً لجهود صندوق الإعمار في ملف الخدمات وخاصة الجانب الصحي".

من جانب آخر، وضع محافظ ذي قار ومدير صندوق الإعمار، حجر الأساس لمشروع البنى التحتية لـ"حي مؤمن قريش" في قضاء الغراف، ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار".

وأكد المحافظ، أن "المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي للقضاء"، مبيناً أن "المشروع يأتي ضمن حُزمة من المشاريع المهمة والحيوية والتي ستنفذ بجميع مناطق محافظة ذي قار".

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