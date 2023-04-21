2023/04/21 | 21:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو تعترف بقصف مدينة روسية بالخطأ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/21 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعترف بقصف مدينة روسية بالخطأ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعترف بقصف مدينة روسية بالخطأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).