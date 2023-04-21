العراق الديمقراطي جداً !!

2023/04/21 | 21:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي أكبر وهم تروجه الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد بتوصيفها للعملية السياسية بانها ديمقراطية وتحاجج فيها بموضوع واحد ووحيد هو الانتخابات وصناديق الاقتراع متناسية عن عمد وتضليل ان انظمة...أكمل القراءة ←

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