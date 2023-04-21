2023/04/21 | 21:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام المهندس شعب العراق يحتاج إلى ثورة فكرية حديثة لتغيير المفاهيم الخاطئة التي غرزها الخطاب الديني المزيف داخل المجتمعات العراقية والسعي نحوه بناء العراق الحديث ، وأحداث مفاهيم بنائه ليستوعبها...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطورة مشروع الدولة الدينية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطورة مشروع الدولة الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).