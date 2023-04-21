عودة سوريا إلى الحديقة العربية سؤال صعب

2023/04/21 | 21:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف سوريا ليست على عجلة من أمرها في موضوع العودة إلى الجامعة العربية.لكنها تجد ضرورة في إنهاء القطيعة مع محيطها العربي.لم يكن في إمكانها أن تبادر وقد...أكمل القراءة ←

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