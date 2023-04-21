التجارة تعلن إطلاق تطبيق الحجب الإلكتروني للبطاقة التموينية

2023/04/21 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة التجارة، عن اطلاق تطبيق الحجب الالكتروني ضمن مشروع اتمتة البطاقة التموينية على محرك البحث (غوغل)..



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