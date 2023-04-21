2023/04/21 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المقاتلين كافة بمناسبة العيد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المقاتلين كافة بمناسبة العيد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المقاتلين كافة بمناسبة العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).