2023/04/21 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وكالة “بلومبيرغ” تقريرا سلط الضوء على تطبيق “تيك توك”، لكن هذه المرة بعيدا عن اتهاماته بالتجسس، بل عن قصة مراهق أقدم على الانتحار بتحريض من محتوى “تيك توك”.وقالت الوكالة إن والدة مراهق أمريكي يدعى تشايز ناسكا، من نيويورك، تعتقد أن سبب موت ولدها منتحرا على سكة القطار في نيويورك في العام الماضي […]

ظهرت المقالة بعد اتهامات بالتجسس..



“تيك توك” متهم بدفع المراهقين للانتحار أولاً على ايرث نيوز.

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