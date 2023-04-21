محمد بن زايد ينشر صورة عائلية بمناسبة عيد الفطر.. وهذا ما كتبه

2023/04/21 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، صورة عائلية بمناسبة عيد الفطر وهنأ متابعيه بالمناسبة المباركة لدى المسلمين

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