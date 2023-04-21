التجارة تطلق تطبيق الحجب الإلكتروني ضمن مشروع أتمتة البطاقة التموينية

2023/04/21 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة ، الجمعة، إطلاق تطبيق الحجب الإلكتروني ضمن مشروع أتمتة البطاقة التموينية على كوكل.

وقالت الوزارة في بيان انه “تنفيذا لفقرات البرنامج الحكومي بتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر باستهداف الشرائح المستحقة من نظام التموين ، تعلن دائرة التخطيط والمتابعة وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن اطلاق التطبيقات الالكترونية الخاصة بمشروع اتمتة البطاقة التموينية” .واضاف البيان نقلا عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ان “الدائرة عملت على مشروع اتمتة البطاقة التموينية من خلال اصدار البطاقة التموينية الالكترونية واصدار التطبيقات الإلكترونية المتعلقة به للوقوف على الاعداد الحقيقية للمستفيدين من نظام البطاقة التموينية بغية تصويبها الى فئات المجتمع من المستحقين لها ومن الطبقات المتوسطة والفقيرة “.واكد البيان ،انه من اجل الشروع في اتمتة البطاقة التموينية وضمن برنامج تمويني تعلن التطبيق الالكتروني ((الحجب الذاتي )) الذي يعد احد فعاليات البرنامج على موقع كوكل ليكون متاح للجميع .ودعا البيان كافة المواطنين المستفيدين من مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين بطريقة غير مشروعة للتعاون والاسراع بحجب حصتهم من خلال هذا التطبيق .واشار الى انه بامكان المواطنين كذلك من الذين هم ليسوا بحاجة إلى مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين التعاون بالدخول الى التطبيق والقيام بحجب حصتهم لغرض توجيهها الى العوائل الفقيرة للاستفادة منها .واكد البيان في ذات الوقت ان فترة الابلاغ للمواطنين المستفيدين من مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين خلافاً للتعليمات تعتبر فترة عفو فعليهم الاسراع واستغلالها خدمة للصالح العام .

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