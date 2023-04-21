2023/04/21 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 43 عاما من الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة ، الجمعة، حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني-الكندي حسن دياب (69 عاما) الذي حوكم غيابيا ويؤكّد براءته، بالسجن مدى الحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. فرنسا تحكم حسن دياب بالسجن مدى الحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 43 عاما من هجوم الكنيس.. فرنسا تحكم حسن دياب بالسجن مدى الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).