المالية النيابية تكشف آخر تطورات

2023/04/21 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن سلم الرواتب الجديد مازال قيد النقاش لدى الحكومة، نافية اكمال مناقشته او ارساله الى البرلمان.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة لازالت تناقش سلم الرواتب"، مبينا ان "السلم سينصف أصحاب الدرجات الدنيا حيث سيكون أقل راتب اسمي هو 425 الف دينار",

واوضح ان "اعضاء اللجنة المالية مقتنعون بما تم الاتفاق عليه من تعديلات، وننتظر إرساله كمشروع قانون إلى البرلمان لتتم قراءته وتمريره".

وبين العطواني ان "اغلب الموظفين ينتظرون هذا السلم وسيساهم في توحيد الرواتب".

ويترقب نحو 4 مليون موظف في العراق، اكمال سلم الرواتب الجديد والذي من المفترض ان يؤدي الى تقليل الفوارق في مستوى الرواتب بين وزارة واخرى، ورفع الراتب الاسمي، الا ان التعديل قد يطال المخصصات في بعض الوزارات.

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